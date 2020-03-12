Минтруд рекомендовал проводить на предприятиях курсы гигиены и антивирусной профилактики

Минтруд направил в регионы рекомендации по проведению на предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики, сообщает RT. Региональным органам труда рекомендовано проводить курсы на госпредприятиях.

Частным предприятиям также следует проводить такие же курсы.

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением проводить на госпредприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики. Обстановка показывает, что далеко не все россияне представляют, каким образом передается инфекционное заболевание и какие меры защиты стоит принимать.

Власти Москвы запретили до 10 апреля проводить в городе массовые мероприятия с количеством участников более 5 тысяч человек.