Мать троих детей Флойда Мэйвезера найдена мертвой

Правоохранители калифорнийской Валенсии сообщили журналистам, что сутки назад 40-летняя Джози Харрис была обнаружена мертвой в автомобиле возле собственного дома. Пока полиция не дает комментариев о причинах смерти бывшей подруги Флойда Мэйвезера, у которой от боксера трое детей.

Флойд и Джози встречались более 15 лет, но их отношения закончились, когда женщина обвинила спортсмена в домашнем насилии, напоминает издание TZN. По словам женщины, боксер избил ее как минимум шесть раз. И это часто происходило на глазах у детей.

Сам непобедимый на ринге боксер отрицал насилие, а объяснял, что Джози сидела на наркотиках и он ее... спасал: "Я пинал, топтал и бил кого-то? Нет, этого не было. Я сдерживал женщину, которая была на наркотиках? Да, это было. И если они называют это насилием в семье, тогда – да, я виновен".