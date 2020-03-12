На границе с Крымом задержали харьковчанку с тремя миллионами рублей

На границе с Крымом задержана женщина, похитившая более трех миллионов рублей. Гражданка Украины 1977 года рождения при попытке въезда на территорию России была остановлена на пункте пропуска "Джанкой".

В прошлом году в Алуште харьковчанка похитила доллары, золотой лом, а также предметы коллекционирования, после чего уехала на Украину. Сумма похищенного составила более 3,1 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Правоохранительные органы города-курорта возбудили уголовное дело, и объявили подозреваемую в краже в федеральный розыск. Харьковчанка об этом не знала и решила вернуться в Крым, чтобы отдохнуть на побережье. Как сообщают "Вести – Севастополь", на переходе границы женщина была задержана и передана сотрудникам полиции.