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Тема:

Коронавирус 3 минуты назад

12 марта 202011:17

Турция перенесет начало туристического сезона

Фото: pixabay.com

Власти Турции предложили местным гостиницам и турфирмам перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам начинать заезды туристов в страну после 15 апреля. В свою очередь Минторг Турции намерен перенести срок проведения международных выставок в стране на конец апреля.

Власти Турции опасаются, что распространение коронавируса в Европе приведет к росту количества заболеваний в Турции.

В Турции 11 марта выявлен первый заболевший местный житель, вернувшийся из поездки в Европу.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта присвоила вспышке коронавируса статус пандемии. В мире заразились 120 тыс. человек, 4,3 тыс. умерли.

Глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel&Tourism Council, WTTC) Глория Гевара заявила, что ущерб для мировой туристической отрасли от коронавируса составит $22 млрд. Наибольшее отрицательное влияние пандемия окажет на Китай, где туризм составляет 11% ВВП.

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