Мишустин заявил о минимальном риске распространения коронавируса в России

Принятые правительством меры свели к минимуму угрозу распространения коронавируса в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы", — отметил глава российского правительства на заседании правительства, которое транслировал канал "Россия 24".

Ранее правительство запретило экспорт индивидуальных средств защиты, а местные власти принимают меры на региональном уровне: проводится профилактика, в усиленном режиме работают медики.

Россия помогает и другим государствам. Россия передала другим странам около 800 систем для диагностики коронавируса COVID-19 — в Иран, Северную Корею и Монголию, в страны Евразийского экономического союза и СНГ. Системы позволят провести около 80 тысяч исследований

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В мире заражено свыше 118 тысяч человек. Вирус проник в 114 стран. Умерли не менее 4 291 человека. В Китае заявили о сокращении эпидемии: уже выздоровели более 70% заболевших.