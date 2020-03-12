Продажи автомобилей в Китае в феврале снизились рекордными темпами

Продажи автомобилей в Китае в феврале продемонстрировали рекордное месячное снижение на фоне эпидемии коронавируса.

Общие продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце упали на 79% в годовом выражении до 310 тысяч единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Снижение продаж зафиксировано 20-й месяц подряд.

"Продажи автомобилей в Китае в феврале вернулись на уровни, невиданные с 2005 года", — отметил Чэнь Шихуа, заместитель генерального секретаря CAAM.

Пострадали, в частности, продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV), которые в феврале снизились восьмой месяц подряд.

В 2019 году продажи автомобилей в Китае упали на 8,2%, снижение было зафиксировано второй год подряд.

На показателях крупнейшего в мире авторынка сказались замедление экономического роста, последствия торгового конфликта между США и Китаем и введение новых стандартов выбросов. Вспышка коронавируса COVID-19 нанесла дополнительный удар по отрасли.

Продажи автомобилей в Китае, вероятно, упадут более чем на 10% в первом полугодии и примерно на 5% в течение всего 2020 года, при условии, что эпидемию удастся сдержать до апреля, сообщили Reuters представители CAAM в феврале.