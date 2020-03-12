Кремль: отмена Парада Победы в Москве пока не рассматривается

Российские власти пока не рассматривают возможность отмены Парада Победы 9 мая из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2020 года в Москве. Приглашения приехать на торжества в российскую столицу были направлены главам многих государств. Свое участие уже подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

Между тем, ранее президент Казахстана распорядился отменить все массовые мероприятия в стране из-за угрозы распространения коронавируса. Из-за этих ограничений в Нур-Султане также будет отменен военный парад, посвященный 75-летию Победы.