Обманул дольщиков на 60 миллионов: ростовский предприниматель предстанет перед судом

Обманул на 60 миллионов. Ростовского предпринимателя обвиняют сразу по трем статям УК РФ. Мужчина предстанет перед судом сразу после прокурорской проверки. Он оказался мошенником, который обманул несколько сотен дольщиков, передает ГТРК "Дон-ТР".

По информации СК, не имея разрешительных документов обвиняемый незаконно начал строить в Ростове-на-Дону многоквартирные дома. Среди них — объекты на улице Подъездная, а также в трех СНТ - "Архитектор", "Полиграфист" и "Красный Садовод". Он заключил с сотнями участников долевого строительства соотвествующие договоры, после чего люди перечислили ему деньги на строительство многоэтажек. В итоге мошенник присвоил средства потерпевших на общую сумму более 59 миллионов рублей.

Прокуратура Ростова вынесла обвинительное заключение по данному делу. Мужчина обвинен в "Осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации", "Мошенничестве в особо крупном размере" и "Причинении имущественного ущерба путем обмана".