Вратарь против голеадоров. Лига чемпионов выбирает лучшего игрока

Европейский союз футбольных ассоциаций назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока первых ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые прошли на этой неделе. Трем голеадорам команд-победительниц противостоит вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак.

Польский голкипер "матрасников" стал героем матча с английским "Ливерпулем" (3:2), совершив 11 сэйвов. Претендует на титул и хавбек итальянской "Аталанты" Йосип Иличич, который оформил голевой покер в игре с испанской "Валенсией" (4:3).

Им противостоят еще два футболиста из числа забивавших голы: форвард немецкого "РБ Лейпциг" Марсель Забитцер, сделавший дубль в игре с английским "Тоттенхэмом" (3:0), и оборонец французского "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат, который забил гол в матче с дортмундской "Боруссией" (2:0).