В Россию привезут новый Toyota Highlander с "удобным" двигателем

На основных рынках новый "Хайлэндер" продается уже второй год, а вот до России большой и вместительный кроссовер последнего поколения пока не добрался. Впрочем, все двери для "Тойоты" уже открыты - российскую сертификацию паркетник прошел успешно.



Опубликованное Росстандартом Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового Highlander помогает составить представление о том, в какой технической конфигурации новинка приедет в Россию.



Кроссовер будет представлен у нас с тем же атмосферным двигателем 3,5 л V6, что и сейчас. Он развивает удобные в плане налогов 249 л.с. (356 Нм) и сочетается с 8-ступенчатым автоматом. Более мощный и современный 299-сильный агрегат, который применяется для новых "Хайлэндеров" в США, у нас решено не использовать исходя из экономических соображений. Привод - исключительно полный.

В новом интерьере появятся частично цифровая приборная панель и более современная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Еще одно любопытное отличие от российских Toyota Highlander и американских - это 7-местная компоновка салона (2-3-2), в то время как в США доступен 8-местный вариант (2-3-3). К тому же кроссоверы для России оказались чуть длиннее - 4 966 мм вместо исходных 4 950 мм. Видимо, у нас используются бамперы иной формы, отвечающие европейским требованиям по безопасности.



В какие сроки состоится российский запуск нового Toyota Highlander, и сколько такой автомобиль будет стоить (сейчас от 3,5 млн рублей), пока неизвестно. Возможно, новинку представят у нас ближе к концу 2020 года.