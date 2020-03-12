ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

Поединок чемпиона американской лиги смешанных единоборств UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, который должен состояться 18 апреля в Лас-Вегасе, может быть отменен из-за распространения в мире пандемии коронавируса.

Глава UFC Дэйна Уайт впервые за последнее время в своем Instagram допустил вероятность отмены или переноса поединка россиянина с очередным претендентом на титул из-за эпидемии коронавируса.

Стоит сказать, что ранее Уайт категорически отрицал подобное развитие событий, однако в последнее время в США приостановлен чемпионат баскетбольной НБА, задумались о перерыве в хоккейной НХЛ.

Стоит напомнить, что поединок Нурмагомедова с Фергюсоном лига UFC путалась организовать четыре раза, но он каждый раз откладывался из-за травм участников (соперники по два раза заявляли о невозможности выйти в клетку). Нынешняя попытка организовать поединок пятая по счету, но, возможно, не последняя.