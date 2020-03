Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

В честь певицы Леди Гаги назвали новый вид насекомых. Ученые отметили общее для знаменитой певицы и тропического жука "эпатажное чувство стиля".

Как сообщает NME, речь идет о новом виде горбатки, который получил название Kaikaia gaga.

Специалист из университета Иллинойса Брендан Моррис наблюдал за поведением горбаток в рамках своего исследовательского проекта. Среди тысячи жуков он заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других необычными "рожками".

"Они не похожи на то, что вы видели раньше", – так ученый охарактеризовал обнаруженного им жука.

Университет Иллинойса опубликовал фото жука-Леди Гаги.

#ILLINOIS grad student Brendan Morris @BiophileB discovered a new genus and species of #treehopper and named it after @ladygaga



Kaikaia gaga is a stunner!



Release: https://t.co/HhWUKWPxS6 pic.twitter.com/nQikmO7uOU