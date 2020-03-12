Мнучин: средства МВФ и Всемирного банка не должны идти на погашение долга перед Китаем

Министерство финансов США работает с Международным валютным фондом и Всемирным банком, чтобы добиться полной прозрачности долгов стран в рамках инициативы Пекина "Один пояс — один путь" и обеспечить, чтобы средства этих учреждений не использовались для погашения долга перед Китаем, заявил министр финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что это крайне важно, — сказал Мнучин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США. — Мы никогда не будем использовать деньги этих международных организаций, чтобы расплатиться с Китаем".

Некоторые страны, обремененные долгами по проектам "Одного пояса — одного пути", такие как Пакистан, обратились за помощью к МВФ. В июле 2019 года управляющий совет фонда одобрил кредитную программу для Пакистана на сумму 6 миллиардов долларов.

Комментируя заявление Мнучина, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил на брифинге в Пекине, что международные финансовые институты не являются "политическими инструментами", и положительно оценил "Один пояс — один путь".

Китай запустил эту масштабную торговую и инфраструктурную инициативу в 2013 году. Она призвана соединить страны Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки сетью портов, дорог, аэропортов, трубопроводов и других инфраструктурных проектов. Критики заявляли, что многомиллиардная инициатива Пекина сопряжена с рисками долговых ловушек. Однако Китай отрицает эти утверждения.

В период с 2000 по 2017 год задолженность других стран перед Китаем увеличилась в десять раз: с менее 500 миллиардов долларов до более 5 триллионов долларов, показало прошлогоднее исследование, проведенное Кильским институтом мировой экономики в Германии.