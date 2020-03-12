Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

Ситуация по коронавирусу COVID-19 в России пока далека от эпидемии, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В связи с этим вопрос о переносе всенародного голосования по поправкам в российский Основной закон не стоит. Также пока не стоит вопрос и об отмене Парада Победа 9 Мая, посвященного 75-летию этого знаменательного события. Ранее военный парад в Астане из-за коронавируса был отменен в Астане.

В остальном за развитием эпидемической ситуации следит штаб во главе с вице-премьером правительства Татьяной Голиковой, отметил Песков. Кремль внимательно следит за развитием ситуации, заверил "Интерфакс" пресс-секретарь президента России.

В России 11 марта зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Впервые среди заболевших есть ребенок. У него заболевание проходит в легкой форме и практически бессимптомно. По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, угроза распространения вируса в России сведена к минимуму.

Пандемию коронавируса в мире объявила Всемирная организация здравоохранения. Новый вирус зафиксирован в 114 странах мира. Им оказались инфицированы 112 тысяч 391 человек, для 4 тысяч 576 пациентов это оказалось фатальным.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. При этом китайские медики отмечают, что вирус наиболее активно распространяется при температуре окружающей среды от 7 до 8 градусов тепла.

Пик распространения коронавируса в Китае пройден, отметил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. Если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, эпидемия закончится уже в июне, добавляет главный эпидемиолог Китая.