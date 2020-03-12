Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

Будет ли Владимир Путин участвовать в президентских выборах 2024 года зависит от многих факторов, в том числе от экономической ситуации и последствий коронавируса, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна", — пояснил РИА Новости представитель Кремля.

Он отметил, что в такие непростые годы как раз огромное значение имеет стабильность, твердость и последовательность власти. Песков предположил, что именно этим руководствовалась депутат Госдумы Валентина Терешкова, предлагая поправку в Конституцию, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.

"Это была ее аргументация, с которой согласился президент", — указал Песков, подтвердив, что Путин изменил свою точку зрения на количество президентских сроков из-за ситуации в мире вокруг России.

Пресс-секретарь президента также пояснил, что под турбулентностью и нестабильностью имеет в виду и экономические последствия распространения коронавируса, и возможную экономическую рецессию, и мировые конфликты, и поведение отдельных стран, не соблюдающих международное право.

Ранее Валентина Терешкова предложила не ограничивать действующего главу государства в праве идти на выборы после того, как будут приняты новые поправки к Конституции. Закон о поправках в российскую Конституцию уже одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Закон вступит в силу, если 22 апреля 2020 года на общероссийском голосовании за поправки выскажутся более половины граждан России, которые придут на избирательные участки.