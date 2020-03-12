Баскетбольные евротурниры: Старый Свет берет всеобщий тайм-аут

Матчи баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены на неопределенный срок из-за коронавирусной инфекции. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания, вызванного вирусом COVID-19.

В Евролиге, осталось сыграть пять матчей регулярного чемпионата. В турнире участвуют три российских клуба – ЦСКА, "Химки" и "Зенит". В Еврокубке участвует казанский УНИКС. Турнир остановлен на стадии четвертьфинала.

Заболевание коронавирусной инфекции затронуло 114 стран мира. Заражены 118 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали около четырех тысяч человек.