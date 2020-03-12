Новосибирские физики сделают уголь экологически чистым

Новосибирские ученые планируют сделать уголь экологически чистым. Для этого предлагается облучать породу. О таком нетривиальном решении актуальной задачи физики рассказали ГТРК "Новосибирск".

В течение многих лет специалисты СО РАН испытывали различные радиационные технологии на ускорителе электронов ИЛУ-6. Одной из них стала стерилизация медицинских изделий. Сегодня таким уже никого не удивишь ─ этот метод приобрел промышленный масштаб. Теперь физики хотят сделать такой же массовой и доступной еще одну технологию ─ облучение угля электронами.



Ее суть заключается в том, что молекулы подвергают бомбардировке пучком электронов. Это помогает разрушить устойчивые химические связи и выделить из состава каменного угля жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем в нефтепереработке. Они используются при производстве пластмассы, графита и масел. Более того, благодаря облучению электронами уголь очищается. Соотвественно, при его сгорании будет выделяться значительно меньше канцерогенов.



"Остается экологически чистая порода, которую можно использовать как топливо, дающее меньше количество вредных выбросов в атмосферу", ─ рассказал старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Михаил Коробейников.



В будущем эта методика может помочь в борьбе с "чёрным небом" в крупных мегаполисах, загрязненных различными выбросами, в том числе от угольного топлива. Помимо экологического эффекта есть еще и энергетический - "чистый уголь" будет выделять больше тепла.



Отметим, что радиационная обработка является дорогостоящей технологией, и для ее внедрения необходимы большие капитальные вложения. Но когда дело касается здоровья людей, любые затраты обоснованы. Тем более, что срок жизни оборудования частно достигает 50 лет, поэтому как правило все вложения окупаются.



Для своих экспериментов ученые используют уголь, добытый на Каа-Хемском месторождении в Тыве. Исследователи уверяют, что облучать можно различные полезные ископаемые ─ руды цветных и черных металлов, нефть. Физики отмечают, что их работа — это "технология будущего" и готовы представить ее рынку в уже через несколько лет.