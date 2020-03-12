Власти ОАЭ переводят часть госслужащих на удаленную работу

Власти ОАЭ решили перевести 25 процентов рабочей силы некоторых отдельных федеральных департаментов в Дубае на удаленную работу в качестве меры предосторожности на фоне вспышки коронавируса в мире, передает Gulf News.

Было принято решение, что 50 процентов рабочей силы отдельных федеральных департаментов в Дубае будут работать удаленно, а пилотная система удаленной работы охватит 100% рабочей силы этих департаментов с 17 марта.

Пилотная система будет постепенно применяться в других эмиратах по всей стране.

Система основана на разделении труда между сотрудниками в каждом отделе, так что группа из них будет выполнять свои обязанности из дома или удаленно. Каждый отдел начнет распределять работу между своими сотрудниками так, чтобы как минимум 25 процентов рабочей силы, но не более 50 процентов, работали удаленно.

Сотрудники будут разделены на две группы, и работа будет распределена между ними удаленно, так что группа, которая работает удаленно в первый день, вернется на работу из офисов министерства на следующий день и так далее.

Система направлена ​​на уменьшение присутствия сотрудников в их офисах, чтобы избежать переполненности.

Между тем правительственные учреждения выпустили циркуляр, позволяющий всем пожилым людям и беременным работникам работать удаленно.

Правительство изучает возможность применения системы удаленной работы для всех госслужащих в качестве меры предосторожности для противодействия распространению коронавируса.

И чтобы начать внедрение системы удаленной работы, правительственные учреждения предоставили всем сотрудникам ноутбуки и программное обеспечение для применения системы удаленной работы.

Эта программа объединяет группы сотрудников друг с другом для выполнения официальных транзакций без необходимости присутствия сотрудников в их офисах.

Программа обеспечивает контроль за работой, выполнением и достижением сотрудников и расчет рабочего времени для каждого сотрудника.

С ее помощью руководитель отдела может контролировать работу и производительность сотрудников, работающих под их руководством.