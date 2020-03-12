12 марта 202013:11

Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

Global Look Press

Российское правительство одобрило проект закона, который запретит кондукторам в общественном транспорте высаживать детей, даже если те едут без билета. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Данное положение законопроекта министр назвал самой резонансной.

"Мы запрещаем случаи, когда контролеры высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда, – цитирует главу ведомства "Интерфакс". – Таких случаев быть не должно".

Министр отметил, что в последнее время было много резонансных случаев, когда несовершеннолетних высаживали из транспорта даже ночью.

Один из инцидентов произошел в Екатеринбурге. Там из автобуса выгнали школьника, который отказался оплатить проезд повторно. Юноша, инвалид первой группы, оплатил поездку, однако позже к нему подошел контролер и потребовал оплаты. Школьник показал ему билет, но контролера это не убедило и он заставил юношу выйти из автобуса.

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