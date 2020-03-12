Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

На критику ее поправок к российской Конституции ответила первая женщина-космонавт, депутат Думы Валентина Терешкова. Она заявила, что те, кто против снятия ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию, делают все, чтобы делать ей гадости. Поправка Терешковой позволяют действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году.

"Атаки, которые идут сегодня на Терешкову, это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает Россию сильнее, — призвал депутатов поддержать коллегу спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Каждый из нас должен делать все для того, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им, защищая сегодня нашу коллегу от этой лжи, которая идет из-за рубежа, идет для того, чтобы нашу страну разрушить".

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива Терешковой об обнулении президентских сроков была для Кремля неожиданной. После этой поправки Владимир Путин отправился на Охотный ряд.

"Многие инициативы были новыми. Мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Терешкова выступила с инициативой отмены ограничения президентских полномочий двумя сроками 10 марта на пленарном заседании Думы по поправкам в российский Основной закон. 11 марта законопроект о поправках в Конституцию был одобрен депутатами Государственной думы, а затем сенаторами Совета Федерации. После этого закон поступил на рассмотрение законодательных собраний регионов. Часть субъектов Федерации уже успели его одобрить. Для одобрения закона нужна положительная реакция от двух третей 85 субъектов Российской Федерации. 14 марта 2020 года Совет Федерации соберется на заседание, чтобы утвердить решения регионов.

Среди поправок в Конституцию также внесение Бога в посвященную преемственности развития российской государственности главу Конституции, изменение круга полномочий российского парламента, закрепление соцгарантий государства перед гражданами, установление статуса русского языка и запрет на отчуждение российских территорий.

22 апреля по закону о поправках состоится всероссийское голосование. Закон будет принят, если за него проголосует более 50% пришедших на избирательные участки.

После этого закон подпишет президент Владимир Путин, но прежде соответствие закона Конституции должен будет оценить Конституционный суд страны.