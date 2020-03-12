Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Рак – это наследственное заболевание? Откуда он берется? Что его "провоцирует", какую роль в этом играют стрессы? И были ли в его практике чудесные исцеления безнадежных больных? Об этом Вести.Ru спросили доктора Александра Мясникова – главного врача ГКБ №71 Москвы, автора книг о здоровье и ведущего программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

"Есть консолидированная позиция врачей: онкология — это всегда генетическая мутация или следствие генетической мутации", — говорит врач.

Она, поясняет Мясников, возникает, как правило, при генетической предрасположенности.

"Иногда она детерминирует, и тогда онкологическое заболевание точно будет в той или иной степени. Есть такие наследственные симптомы, когда удаляют органы в профилактических целях, чтобы не было рака", — рассказывает известный врач и напоминает в этой связи о "синдроме Джоли", которая из-за угрозы онкологического заболевания удалила грудь и яичники.

"Но в любом случае генетическая детерминанта является определяющей", — поясняет доктор Мясников. А далее, продолжает врач, на генетическую детерминанту ложатся факторы риска.

Доктор Мясников: "Среди факторов риска 40 процентов приходится на курение, 20 – на вирусные инфекции. Есть и чисто вирусный рак – например, рак шейки матки".

Рак печени и желудка – тоже из этой же категории вирусных. Кроме того, серьезными факторами риска, по словам известного врача, являются избыточное питание и физическая неактивность.

На вопрос, могут ли провоцировать рак стрессы, Александр Мясников отвечает отрицательно.

При этом он отмечает, что при любом заболевании бодрость духа и желание жить – определяющие факторы для исцеления.

Доктор Мясников: "Медики могут делать многое, но решаем сто процентов не мы".

Александр Леонидович приводит в беседе и личную историю: на своей маме он сам из-за ее тяжелого заболевания "поставил крест". Думал, что она умрет со дня на день, но мама прожила еще три месяца.

"И еще бы жила, если бы не присоединение инфекции", — рассказывает Александр Мясников.

Врач вспоминает истории из своей практики, как безнадежные больные – даже с раком IV степени – чудом исцелялись, а иные сдавались болезни, хотя у них были шансы выкарабкаться из ее "клещей".

По этой же причине, говорит врач, нужно быть крайне осторожным с вопросом эвтаназии.

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.