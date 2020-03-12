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Тема:

Коронавирус 17 минут назад

12 марта 202015:10

Коронавирус вынуждает пациентов обращаться к телемедицине и виртуальным врачам

EPA

Новый коронавирус, от которого страдает мировая экономика, одновременно порождает революцию в области телемедицинских технологий.

По мере распространения COVID-19 по всей Европе страх перед инфекцией вынуждают большое количество людей обращаться за медицинскими консультациями в режиме онлайн. На услугах виртуальных врачей растет бизнес франко-германской компании Doctolib, французской Qare, LIVI (британское подразделение шведской компании KRY), британской Push Doctor и немецкой Compugroup Medical SE.

Главный исполнительный директор французской платформы Qare, которая предлагает видеоконсультации со своей командой врачей, Оливье Тьерри отмечает, что текущая эпидемия подталкивает пациентов резко сменить привычки, предпочитая телемедицину традиционным походам к врачам. 

Бизнес по консультированию с врачами через Интернет в Европе развивался медленно из-за консерватизма пациентов, недружелюбной регуляторной среды, неравенства в системах здравоохранения и правил страхования. Сейчас, когда больницы с трудом справляются с вирусом, пациенты обращаются к таким услугам, а правительства откладывают в сторону оговорки о рисках "диванных консультаций", чтобы облегчить регулирование.

По оценкам Европейской комиссии, в 2018 году мировой рынок телемедицины достигнет 37 миллиардов евро ($42 миллиарда) к 2021 году, а ежегодный рост составит 14%. В настоящее время эти цифры могут быть пересмотрены в сторону повышения, поскольку текущая обстановка повышает спрос, делая такие консультации более рутинными и общепринятыми.

Генеральный директор Qare прогнозирует, что доля телемедицины составит около 10% от 400 миллионов ежегодных медицинских консультаций во Франции к концу 2021 года. Qare, которая берет 20%-ю плату за консультации, заявила, что за последние пару недель количество консультаций увеличилось на 25%. В прошлом году у стартапа было 80 тысяч консультаций по сравнению с 8 тысячами в первый полный год работы (в 2018 году).

По словам Йоханнеса Шильдта (Johannes Schildt), соучредителя шведской компании Kry, еженедельный прирост числа обращений по поводу вирусных инфекций, таких как простуда, грипп, кашель и лихорадка, составил 41%. Среди клиентов в том числе пациенты из разных стран — стартап работает в Норвегии, Великобритании, Германии и Франции.

Doctolib, ведущий французский телемедицинский стартап, сообщил об увеличении количества заказов на 40%, при этом "сотни врачей направили запросы на подключение к этой услуге". Компания не приводит конкретные данные, отмечая лишь, что к настоящему моменту через ее сайт можно связаться со 115 тысячами специалистов сферы здравоохранения и 2,5 тысячи медучреждений во Франции и Германии. Недавно Doctolib объявила об отмене ежемесячной платы для профессионалов за пользование ее сервисом видеоконсультации. 

Решение было озвучено незадолго до того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран в воскресенье выступил за расширение доступа к удаленным консультациям по всей стране и на как можно большем количестве платформ. Он обосновал такую меру заботой о безопасности врачей и упрощении их работы.

Как отмечает Bloomberg, стартапы, которым удалось расширить свою клиентскую базу во время вирусного кризиса, окажутся на весьма насыщенном рынке. Только во Франции рынок распределен между Qare, Livi, Mesdocteurs, HelloConsult, Medaviz, Hellocare, DoctoConsult и Doctolib. В Великобритании этот бизнес разделяют компании Babylon Health, которая получила финансирование от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, Push Doctor, askmyGP и Livi.

Нынешняя ситуация с эпидемией COVID-19 покажет, какие игроки наиболее "оснащены, могут масштабировать бизнес и имеют возможность противостоять кризису", комментирует Ваис Шайфта (Wais Shaifta), гендиректор Push Doctor. Британская компания, которая работает с NHS, отметила рост числа консультаций на 20% с начала года. Шайфта ожидает, что показатели вырастут еще.

Телемедицина включает в себя консультации не только с врачами общей практики, но и в специализированных областях, таких как психическое здоровье, кардиология, дерматология и другие, в зависимости от местных предписаний. Голландский стартап Ksyos инвестировал в бизнес в Нидерландах, Италии и Австрии и помогает пациентам с длительными заболеваниями регулярно консультироваться с врачами.

При всем своем росте, однако, телемедицина не обходится без своих противников. В апреле PWC процитировала аналитический отчет американских педиатров, в котором говорилось, что "телемедицина может принести пользу пациентам, делая лечение более удобным и доступным, но новые данные говорят о том, что она также может способствовать чрезмерному назначению антибиотиков врачами, которые не в состоянии физически обследовать своих пациентов".

"Здравоохранение — это серьезная вещь, и надежное лечение нельзя обменять на комфорт диванных консультаций", — сказал Жан-Поль Амон из федерации французских врачей. Эксперт считает, что телемедицина не должна наживаться на эпидемии и использовать коронавирус в маркетинговых целях для роста своего бизнеса.

Такие страны, как Швейцария и Эстония, уже давно используют систему первоначальных консультаций по телефону. Швейцария начинает тестировать телемедицину с устройствами для самодиагностики, которые пациенты могут использовать на дому.

В Нидерландах правительство считает что люди, которым необходим надзор врача, должны иметь возможность круглосуточно общаться с доктором через интернет. В Германии государство начало ослаблять регуляторное давление на компании дистанционного лечения, но национальная культура, связанная с неприкосновенностью частной жизни и защитой данных, остается барьером для развития услуг. 

Правительства проявляют осторожность в отношении распространения телемедицины еще и потому, что должны решить, какие дистанционные медицинские услуги и в каких случаях должны покрываться медицинским страхованием.

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