Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Традиционная торжественная церемония зажжения олимпийского огня, который должен гореть на стадионе в столице Японии во время проведения в этой стране летних Игр-2020, состоялась в Древней Олимпии. Впервые за многие годы на ней не было простых зрителей.

Присутствие множества свидетелей одного из самых важных таинств мирового спорта было отменено из-за пандемии коронавируса. Мероприятие посетили президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, несколько других официальных лиц.

Огонь, как это делалось много веков назад в Древней Олимпии, зажгли на алтаре древнего храма Геры при помощи зеркала от солнечных лучей, сообщает ТАСС. Роль верховной жрицы церемонии исполнила актриса Ксанти Георгиу.

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.