Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как указывается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, орден стал наградой за вклад бизнесмена в работу по строительству современных аэропортовых комплексов.

Группа "Ренова" является акционером ТНК-ВР, "Российского алюминия", "Комплексных энергетических систем", "Российских коммунальных систем", Уральского турбинного завода, а также компании "Аэропорты Регионов", которая осуществляет управление региональными аэропортами на территории России.

Тем же указом президент России наградил орденом Александра Невского предпринимателя Ивана Саввиди "за многолетнюю добросовестную работу".