Причину смерти пропавшей тамбовской школьницы назовут через несколько часов

Новые подробности дела Лизы Черновой. Точную причину смерти тамбовской школьницы установят по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны передать следователям заключение уже через пару часов, передает ГТРК "Тамбов".

Напомним, тело пропавшей без вести школьницы из Тамбовской области обнаружили накануне вечером. Тринадцатилетняя девочка пропала 7 марта. Ее поиски шли на протяжении четырех суток. Подозреваемый в ее исчезновении утверждал, что сбил Лизу на трассе. Подумав, что она умерла, мужчина сбросил тело в реку возле Бокинского моста. После этого водолазы провели обследование русла, однако безрезультатно.

В итоге, тело школьницы было обнаружено совсем не там, где изначально рассказывал обвиняемый, а в лесном массиве Котовска, расположенном за много километров от Бокино. Эти кадры обнародовал СК РФ. Отметим, что в настоящий момент подозреваемый помещен под стражу.