Полмиллиона литров крови крови выплеснулось на улицы аргентинского города

В Мороне на скотобойне лопнул износившийся резервуар и затопил кровью улицы города. По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.

Кровь довольно быстро застыла, и нескольким бригадам пожарных пришлось изрядно потрудиться, чтобы ее смыть. При этом местные жители пожаловались, что уборка на небольших улицах практически не проводилась.

#Hoy vecinos preocupados ante potencial foco de enfermedades tras explosión de contenedor de sangre en Matadero de Morón. ¿Falta de control de @MunicipioMoron ?@LucasGhi pic.twitter.com/mPO2OBnRLa — Emiliano Catena ▶️ (@EmilianoCatena) March 9, 2020

Жители целого городского района и раньше жаловались на зловоние, исходившее от скотобойни, а после произошедшего, дышать стало и вовсе невыносимо.

Между тем, администрация Морона сообщила, что были предприняты достаточные меры по ликвидации последствий аварии, и на месте происшествия нет никаких антисанитарных условий.