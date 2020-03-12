Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы, увеличив расходы на соцвыплаты

Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 гг. Поправки внесены правительством во исполнение Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в связи с увеличением объема социальных выплат.

Дополнительные расходы бюджета на соцвыплаты составят в 2020-2022 гг. 1,848 трлн руб., в том числе в 2020 г. — 352,6 млрд руб., в 2021 г. — 712,6 млрд руб., в 2022 г. — 783,1 млрд руб.

В частности, на выплату материнского капитала в 2020 г. выделят 122,4 млрд руб. (с учетом денег Пенсионного фонда России (ПФР) и дополнительного межбюджетного трансферта в размере 111,9 млрд руб. в адрес ПФР), в 2021 г. — 210,7 млрд руб., в 2022 г. — 265,8 млрд руб.

На ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в 2020 г. выделят 120,3 млрд руб., в 2021 г. — 219 млрд руб., в 2022 г. — 228,3 млрд руб.

Доходы федерального бюджета увеличатся в 2020 г. на 214,201 млрд руб. до 20 593 573 000 руб., в 2021 г. — на 645 млрд 809,9 млн руб. до 21 892 334 000 руб., в 2022 г. — на 755,331 млрд руб. до 22 813 595 000 руб.

Расходы федерального бюджета увеличатся в 2020 г. на 162,670 млрд руб. до 19 665 990 000 руб., в 2021 г. — на 556 млрд 919,5 млн руб. до 21 190 939 900 руб., в 2022 г. — на 677 млрд 631,5 млн руб. до 22 440 936 200 руб.

Профицит федерального бюджета составит в 2020 г. 927,583 млрд руб. (0,8% ВВП), в 2021 г. — 701 млрд 394,6 млн руб. (0,6% ВВП), в 2022 г. — 372 млрд 658,9 млн руб. (0,3% ВВП).