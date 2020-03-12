Коронавирус подвел. Известный баскетболист Винс Картер скорбит о своей карьере

Олимпийский чемпион в составе сборной США Винс Картер, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хоукс", признался, что испытывает странные эмоции после остановки сезона НБА из-за коронавируса. Неожиданно матч против "Нью-Йорк Никс" может стать для него последним в карьере.

"Ястребы" накануне проиграли "Никс" – 131:136. Сразу после этого руководство Лили объявило, что сезон-2019-2020 будет приостановлен из-за пандемии коронавируса. Получилось, что матч против "никербокерс" может стать последним в 22-летней карьере Картера, который собирался повесить форму на гвоздь нынешним летом.

"Это очень странно, — цитирует защитника Bleacherreport.Com. – Нас проинформировали обо всех событиях... Я сижу здесь и говорю: "Хорошо, ну вот и все. Как-то так. Все завершилось как-то так". Мои мысли удивительные: "Боже, это так странно, приятель".