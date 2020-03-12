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Коронавирус 5 минут назад

12 марта 202013:37

7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

Global Look Press/Keystone Press Agency

Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для мировой экономики и финансовых рынков.

Вирус, который был обнаружен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, заразил уже свыше 110 тысяч человек по меньшей мере в 110 странах мира, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Из них более 4 тысяч человек умерли из-за вируса, согласно данным ВОЗ.

Большинство подтвержденных случаев заражения вирусом — в Китае. Это свыше 80 тысяч человек.

Чтобы сдержать распространение вируса, получившего название COVID-19, власти Китая закрыли города, ограничив передвижение миллионов человек и затормозив бизнес-операции. Все это привело к замедлению роста экономики страны.

Что еще хуже, вирус быстро распространяется по всему миру, затрагивая такие страны, как Италия, Иран, Южная Корея, где уже более 7 тысяч случаев заражения. Среди других европейских стран, оказавшихся под угрозой распространения коронавируса, оказались Франция, Германия и Испания – там уже более тысячи случаев заражения вирусом.

Эксперты отмечают, что с эконмической точки зрения негативную роль играет не столько количество зараженных, сколько экономические последствия, которые связаны с мерами, принятыми против распространения вируса.

Обеспокоенность по поводу распространения коронавируса также влияет на рынки по всему миру, что приводит к падению цен на акции и доходность облигаций.

Ниже мы расскажем о 7 главных последствиях коронавируса для мировой экономики.

Понижение экономических прогнозов

Эпидемия коронавируса привела к тому, что крупные институты и банки понизили свои прогнозы роста мировой экономики. Одна из последних организаций, понизивших прогноз роста мировой экономики, стала ОЭСР.

В мартовской отчете эксперты ОЭСР понизили прогноз роста экономики в 2020 году почти для всех экономик мира.

Согласно отчету, ВВП Китая будет переживать наибольшее снижение. Рост крупнейшей азиатской экономики, согласно прогнозу, составит 4.9% в текущем году. Это меньше предыдущего прогноза роста на 5.7%.

При этом, прогноз роста мировой экономики — 2.4% в 2020 году, что ниже предыдущего прогноза роста на 2.9%.

Снижение производственной активности

Производственный сектор Китая серьезно пострадал из-за эпидемии вируса.

Индекс Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers’ Index — исследование частных компаний— показывает, что производственная активности Китая в феврале снизилась, достигнув рекордно низкого уровня в 40.3. Показатель ниже 50 означает сокращение.

Такое сокращение производственной активности также оказало негативное влияние на экономики стран, которые тесно сотрудничают с Китаем, в частности, Вьетнам, Сингапур и Южная Корея.

Сокращение сектора услуг

Эпидемия коронавируса в Китае негативно повлияла и на сектор услуг, так как снижение потребительских расходов оказало негативное влияние на розничную торговлю, рестораны и авиацию.

Индекс Caixin/Markit Services PMI Китaя в феврале составил всего 26.5, это первое снижение до менее 50 с тех пор, как начали исследование почти 15 лет назад.

Китай – далеко не единственная страна, в которой наблюдается негативное влияние эпидемии на сектор услуг. Также подобное наблюдается в США, крупнейшем потребительском рынке в мире.

Снижение цен на нефть

Сокращение производственной активность по всему миру привело к снижению спроса на нефть, что также послужило причиной снижения цен на нефть. Снижение цен началось еще до того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, отмечают аналитики.

Китай, главный центр распространения вируса, также является крупнейшим импортером нефти в мире.

Хаос на фондовых рынках

Опасения и страхи, связанные с распространением вируса COVID-19 и его влиянии на мировую экономику, негативно повлияли на настроения инвесторов, что в свою очередь привело к резкому снижение цен на акции на крупнейших рынках.

Аналитики отмечают, что эпидемия вируса может повлиять на рынки по трем направлениям: снижение деловой активности в Китае, снижение активности на местных рынках и стресс на финансовых рынках.

Снижение доходности облигаций

Обеспокоенность относительно распространения вируса по всему миру также привела к тому, что начала снижаться доходность облигаций.

Американские трежерис, поддерживаемые американским правительством, считаются надежными активами для инвестиций, которые инвесторы традиционно предпочитают во времена нестабильности, неопределенности и волатильности на рынках.

Доходность американских облигаций сократилась до менее 1% за последнюю неделю – такого раньше не наблюдалось. Доходность 10-летних облигаций достигла исторически низкого уровня в 0.3%.

Сокращение мирового туризма

Туризм – одна из крупнейших отраслей мировой экономики, ее доходы достигают $5.7 триллионов.

В сфере туризма работают почти 319 миллионов человек или почти 10% всего работающего населения планеты. И именно этот сектор оказался наиболее уязвимым перед эпидемией вируса.

Уже сейчас наблюдается существенное сокращение в сфере туризма, что связано с введенными ограничениями на перемещения и отмену путешествий как в секторе делового туризма, так и развлекательного.

Причем негативные последствия ощущаются далеко за пределами Китая.

Были отменены крупные конференции и мероприятия, которые планировали посетить свыше 100 тысяч человек.

Но не только конференции и выставки пришлось отменить. Многочисленные деловые путешествия в другие города и страны также отменяются, так как люди боятся распространения вируса.

Но проблема не только с деловым туризмом, но и с отдыхом. Туристы отменяют бронирование путешествий, из-за чего страдают рестораны, отели, авиакомпании и прочие транспортные компании.

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