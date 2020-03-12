В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

В последние дни в связи с распространением в мире коронавируса продажи туров за рубеж в России сократились на 60 процентов. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается въездного туризма, то падение где-то 20-30 процентов, – цитирует главу ведомства ТАСС. – Единственное направление, по которому мы не видим существенного спада, – это внутренний туризм".

Впрочем, как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), внутренний туризм пока не ощутил и заметного притока туристов. Как сообщает "Вестник АТОР", на прошлой неделе Россия по продажам пакетных туров вышла на второе место, обогнав Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, но произошло это не из-за увеличения спроса, а из-за "проседания" других направлений. Таковы данные турагентства "1001 тур".

В турагентстве АЛЕАН считают, что ситуация с коронавирусом никак не влияет на продажи туров в России.

"Данная проблема имеет мировой характер, и если эпидемия начнется в России, то туристы не захотят вообще никуда ехать", – сказали в пресс-службе оператора.

Прирост объема раннего бронирования летних туров по российским направлениям операторы оценивают в 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Они уверяют, что это никак не связано с эпидемиологической обстановкой.

"Это не связано с коронавирусом, так как рост продаж на лето наблюдался еще с октября 2019 года и шел стабильно в январе – первой половине февраля, – рассказала директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова. – Последние две недели прирост к прошлому году сохранился, но он уже не такой большой, как был раньше".

Ранее глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel&Tourism Council, WTTC) Глория Гевара заявила, что ущерб для мировой туристической отрасли от коронавируса составит 22 миллиарда долларов. Наибольшее отрицательное влияние пандемия окажет на Китай, где туризм составляет 11 процентов ВВП и где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19.

11 марта сообщалось, что значительные потери из-за отмены туров понесла Турция. С начала февраля и до середины марта были отменены почти 70 процентов туров в эту страну. Также от эпидемии пострадали Израиль и Италия, которая стала очагом распространения коронавируса в Европе.