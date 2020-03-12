"Синюю бороду" из Саратова приговорили к пожизненному заключению

Саратовский областной суд постановил пожизненно изолировать от общества 59-летнего Сергея Леонова, признав его виновным в двух убийствах, трех изнасилованиях и четырех насильственных действиях сексуального характера. СКР обнародовал кадры следственного эксперимента с участием местной "Синей бороды".

Первое убийство Леонов совершил 1 января 2019 года в собственном доме. Повздорив с сожительницей после встречи Нового года, он надругался над ней, а затем жестоко избил. В беспамятстве, поскольку был сильно пьян, мужчина отправился проветриться и вернулся только вечером, к тому моменту его пассия была мертва. Завернув ее тело в покрывало и перевязав веревкой, он перенес его в неотапливаемую комнату, где и оставил.

В конце января он познакомился с другой женщиной, которой тут же предложил пожить у него. Возлюбленные активно налегали на спиртное и вскоре крепко поругались, после чего Леонов сильно избил сожительницу и изнасиловал ее. Когда до него дошло, что женщина отдала Богу душу, он ушел из дома и поселился у знакомых. Там его и задержали оперативники.

В ходе допросов выяснилось, что двумя убийствами похождения "Синей бороды" не ограничиваются. 25 ноября 2018 года он пригласил домой 40-летнюю знакомую, которую на протяжении трех дней избивал и насиловал. Сбежать ей удалось, когда они вдвоем поехали к приятелю маньяка. Однако напуганная женщина, помня об угрозах убийством, не стала обращаться в полицию.

Спустя две с половиной недели, 14 декабря, Леонов надругался над 45-летней женщиной. Она тоже могла бы провести несколько дней в заточении, но пообещала насильнику деньги и сбежала. Уведомлять о произошедшем стражей порядка она тоже не стала.

Точку в похождениях "Синей бороды" следователи поставили 6 февраля, когда посетили его дом и обнаружили два тела. В тот же день подозреваемого задержали. Судя по кадрам, в содеянном он сознался. За два убийства, три изнасилования, четыре эпизода насильственных действий сексуального характера и незаконное лишение свободы Леонова приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить пострадавшим компенсацию в 2 миллиона рублей.