Криштиану Роналду не хочет возвращаться в Италию

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил переждать пандемию коронавируса, который захватил большую часть территории Италии, на родине в Португалии. Тем более, что один из игроков "Юве" уже заболел.

Португалец после последней по времени игры за "Старую Синьору" отправился домой, поскольку его мама находится в госпитале после инсульта, напоминает Спортбокс.Ru. И вот, узнав, что у его одноклубника Даниэле Ругани диагностирован коронавирус, 35-летний Криш проинформировал свой клуб, что пока останется на родине.

Ранее сообщалось, что в среду, 11 марта, Роналду не принял участия в тренировке "Ювентуса", так как Португалия приостановила авиасообщение с Италией. Напомним также, что чемпионат Италии в Серии "А" приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.