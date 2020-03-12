Не самоизолировался: депутата Катасонова предлагают лишить мандата

Депутата Госдумы Сергея Катасонова предложено лишить мандата за то, что он после поездки во Францию не стал соблюдать добровольный карантин и продолжил ходить на заседания нижней палаты парламента.

"Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова", — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, подчеркнув, что в Госдуме не собираются прикрывать тех, кто может стать источником эпидемии коронавируса в России.

"Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе. Это недопустимо", — возмутился Жириновский, передает ТАСС.

В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск Катасонова в Госдуму на 14 дней.

"Пускай проходит карантин… В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения", — сообщил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 118 тысяч человек, более 4,2 тысячи скончались.

С 5 марта на территории Москвы из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Все, кто посещал страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, после возвращения в столицу обязаны самоизолироваться дома и не ходить на работу.