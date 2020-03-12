В России подешевеет китайский аналог Toyota Prado от марки Haval

Компания "Хавэйл", которая выпускает автомобили на заводе в Тульской области, нашла способ сделать большой рамный внедорожник Haval H9 доступнее. В гамме этой модели появится новая комплектация, которая будет дешевле существующих.

Полноразмерный внедорожник Haval H9 получит наиболее доступную комплектацию Comfort, которая дополнит уже существующие версии Elite и Premium, сообщает корреспондент АвтоВестей. Официальные продажи H9 Comfort стартуют ближе к концу I половины 2020 года.

Сниженный ценник будет обусловлен отказом от отдельный опций, которые сейчас доступны в H9 по умолчанию. Исполнение Comfort получит 5-местную конфигурацию салона вместо 7-местной. Из списка оснащения исчезнут люк с электроприводом, функция адаптивного освещения (останется пассивная би-ксеноновая оптика) и мониторинг слепых зон. Помимо этого уберут память настроек сидений и подсветку боковых подножек.

Впрочем, даже оставшиеся опции позволяют назвать оснащение Haval H9 Comfort насыщенным. Например, никуда не денутся 3-зонный "климат", бесключевой доступ и запуск двигателя, медиасистема с 8-дюймовым экраном, кресла с электроприводом, атмосферная подсветка салона и многое другое. А главное, останется исходная система полного привода с "понижайкой", блокировкой заднего дифференциала и функцией выбора режимов езды.

Рублевый ценник на Haval H9 Comfort будет известен ближе к запуску этой версии на рынке. Учитывая, что текущий диапазон цен на H9 составляет от 2 602 000 до 2 782 000 рублей, "базовая" комплектация Comfort может быть оценена в сумму менее 2,5 млн рублей.