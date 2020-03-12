Росприроднадзор: проверка крупнейшего омского завода показала превышение выбросов

Сибирское отделение Росприроднадзора обнародовало результаты инспекции крупнейшего промышленного завода в городке Нефтяников в северной части Омска. Проверка продолжалась около месяца, теперь ее результаты опубликованы на официальном сайте Генпрокуратуры, передает ГТРК "Иртыш".

Ревизорам предстояло проверить не только документацию предприятия, но и работу оборудования. Также специалисты измерили объемы вредных выбросов на территории завода. В итоге были обнаружены неучтенные источники выбросов пропилена и метана. А на некоторых установках количество загрязняющих веществ превышало норму в 2-3 раза. Для того, чтобы устранить нарушения у предприятия был один день. Как уточняется в материалах Росприроднадзора, на данный момент все замечания устранены.

Напомним, ранее именно этот завод раскритиковала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Причиной стал отказ отказ подписать соглашение об ограничении выбросов.