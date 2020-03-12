В крупном пожаре в Башкирии погибли три человека

Во время пожара в Башкирии погибли три человека — мужчина и две женщины. Их тела в выгоревшем двухэтажном доме обнаружили спасатели. ЧП произошло Куюргазинском районе республики. О этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по РБ.

Обстоятельства и точные причины трагедии будут установлены по результатам доследственной проверки. На место пожара уже выехала следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

"Ожидается прибытие к месту инцидента начальника Главного управления Марата Латыпова. Испытательная пожарная лаборатория уже начала свою работу", — уточнили в ведомстве.