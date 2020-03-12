Тема:

Аварии и ДТП 29 минут назад

12 марта 202014:17

На МКАДе сгорел автобус

Youtube/Anton M

На внутренней стороне Московской кольцовой автомобильной дороги возле съезда на Кетчерскую улицу сгорел автобус.

 

По словам очевидцев, транспортное средство загорелось около 13 часов дня. По предварительной информации, причиной появления огня стала неисправность транспортного средства.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Ранее по теме

Сейчас

14:21

Испания осталась без футбола. Приостановлен чемпионат страны

13:32

Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

13:15

В Древней Олимпи зажгли огонь летних Олимпийских игр 2020 года

12:44

Песков: участие Путина в выборах 2024 будет зависеть от ряда факторов

12:32

Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

11:41

Кремль: отмена Парада Победы в Москве пока не рассматривается

11:09

Турция перенесет начало туристического сезона

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

1 час назад
Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

50 минут назад
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

1 час назад
Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

1 час назад

Трансляции

15:00

Брифинг Марии Захаровой
15:00

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета
Все трансляции
7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

1 час назад
Не самоизолировался: депутата Катасонова предлагают лишить мандата

Не самоизолировался: депутата Катасонова предлагают лишить мандата

23 минуты назад
Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

2 часа назад
ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

2 часа назад
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

57 минут назад
Ледяной воздух из Арктики принесет метель в Центральную Россию

Ледяной воздух из Арктики принесет метель в Центральную Россию

3 часа назад
Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

1 час назад
В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

2 часа назад
В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

25 минут назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

2 часа назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

19 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

10.03.2020 17:55
"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

9 минут назад
Испания осталась без футбола

Испания осталась без футбола

19 минут назад
На МКАДе сгорел автобус

На МКАДе сгорел автобус

23 минуты назад
Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

27 минут назад
Полмиллиона литров крови крови выплеснулось на улицы аргентинского города

Полмиллиона литров крови крови выплеснулось на улицы аргентинского города

1 час назад
Полиция изучает видео заезда на электросамокате по трассе

Полиция изучает видео заезда на электросамокате по трассе

1 час назад
Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

1 час назад
Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

1 час назад
Госдума одобрила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Госдума одобрила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

1 час назад
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

2 часа назад
Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

2 часа назад
2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

2 часа назад
Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

2 часа назад
В Москве зафиксировано нашествие енотов

В Москве зафиксировано нашествие енотов

3 часа назад
Второго саратовского подростка, готовившего убийства, отпустили из-под стражи

Второго саратовского подростка, готовившего убийства, отпустили из-под стражи

3 часа назад
Турция перенесет начало туристического сезона

Турция перенесет начало туристического сезона

3 часа назад
Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

3 часа назад
МОК: планы провести Олимпиаду в Токио не изменились

МОК: планы провести Олимпиаду в Токио не изменились

3 часа назад
ФСБ изъяла крупнейшую партию автоматов и пистолетов у подпольных оружейников

ФСБ изъяла крупнейшую партию автоматов и пистолетов у подпольных оружейников

3 часа назад
Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

3 часа назад
Минюст: дорожные штрафы в России поднимать не будут

Минюст: дорожные штрафы в России поднимать не будут

3 часа назад
Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

3 часа назад
Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

4 часа назад
Курс доллара превысил отметку 74 рубля

Курс доллара превысил отметку 74 рубля

4 часа назад
Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны

Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны

4 часа назад
Путин: из России утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло

Путин: из России утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло

4 часа назад
Владельцы карт Visa смогут удалить их данные со сторонних сайтов

Владельцы карт Visa смогут удалить их данные со сторонних сайтов

5 часов назад
Индия приостанавливает действие туристических виз

Индия приостанавливает действие туристических виз

5 часов назад
В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

5 часов назад
Аналитик, предсказавший мировой кризис 2008 года, предупреждает о новом крахе

Аналитик, предсказавший мировой кризис 2008 года, предупреждает о новом крахе

6 часов назад
Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

6 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку