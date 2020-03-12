На МКАДе сгорел автобус

На внутренней стороне Московской кольцовой автомобильной дороги возле съезда на Кетчерскую улицу сгорел автобус.

По словам очевидцев, транспортное средство загорелось около 13 часов дня. По предварительной информации, причиной появления огня стала неисправность транспортного средства.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.