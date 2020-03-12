Испания осталась без футбола

Вслед за Италией свой футбольный чемпионат приостановила Испания. Причина – вспышка коронавирусной инфекции, охватившая более ста стран.

Королевская федерация футбола приостановила матчи во всех дивизионах страны, в том числе и любительские соревнования. В Испании выявлено более двух тысяч заболевших, 56 из них умерли. Наибольшее количество пострадавших в столице Испании – Мадриде.

Мадридский "Реал" ввёл двухнедельный карантин для футбольной и баскетбольной команд. Под угрозой проведения ответный матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", запланированный на 17 марта.