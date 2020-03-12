Live
12 марта 202015:15

Итальянские футбольные команды "Ювентус" и "Интер" отправлены на карантин

В Италии на карантин отправлены футбольные команды "Ювентус" и "Интер" в связи с тем, что коронавирус нашли у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. У него заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время ожидаются результаты анализов других футболистов. Об этом сообщила в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Ася Емельянова.

Также она рассказала, что форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду порекомендовали отсидеться в Португалии, куда он улетел после последней игры навестить маму, перенесшую инсульт.

Журналист отметила, что эпидемия коронавируса поразила уже всю страну, включая парламент. Так, положительным оказался тест у депутата нижней палаты смешанной группы Клаудио Педраццини.

Между тем, власти страны ежедневно вводят новые правила карантина. "Правительство вбрасывает их порционно, готовит страну постепенно к тому, что это еще не все", — отметила Емельянова.

По ее словам, сегодня в Италии закрыли парикмахерские, кафе, рестораны, отели, гостиницы. "Закрыто все, без чего можно и нужно попробовать обойтись как минимум две недели. И, скорее всего, эти меры будут продлены", — подчеркнула собкор.

Пока разрешено работать только газетным киоскам, табачным лавкам, аптекам и супермаркетам. «Мы ждем следующего шага: должен встать весь общественный транспорт. Это единственный способ оставить итальянцев дома", — сказала Емельянова.

Корреспондент обратила внимание, что уже запретили прогулки. "Декрет прописывает, что даже с собакой можно гулять только под домом и очень быстро", — сказала она.
Для жителей Италии, где на сегодняшний день уже 13 тысяч зараженных коронавирусом и 800 летальных исходов, символическим стал плакат, сделанный карабинерами из Калабрии. На нем изображена медсестра, баюкающая укутанную в итальянский флаг больную страну.

По последним данным, заболевание коронавирусной инфекции затронуло 114 стран мира. Заражены 118 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали около четырех тысяч человек.

Сейчас

14:56

ВОЗ: пандемия COVID-19 вполне контролируемая

14:21

Испания осталась без футбола. Приостановлен чемпионат страны

13:32

Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

13:15

В Древней Олимпи зажгли огонь летних Олимпийских игр 2020 года

12:44

Песков: участие Путина в выборах 2024 будет зависеть от ряда факторов

12:32

Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

11:41

Кремль: отмена Парада Победы в Москве пока не рассматривается

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

2 часа назад
Роспотребнадзор подтвердил двухнедельный инкубационный период коронавируса

Роспотребнадзор подтвердил двухнедельный инкубационный период коронавируса

54 минуты назад
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

1 час назад
Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

1 час назад

Трансляции

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Не самоизолировался: депутата Катасонова предлагают лишить мандата

Не самоизолировался: депутата Катасонова предлагают лишить мандата

1 час назад
Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

3 часа назад
ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

2 часа назад
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

1 час назад
В небе над Сиднеем появился призыв мыть руки

В небе над Сиднеем появился призыв мыть руки

21 минута назад
В Москве зафиксировано нашествие енотов

В Москве зафиксировано нашествие енотов

3 часа назад
В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

3 часа назад
В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

1 час назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

29 минут назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

3 часа назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

20 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

10.03.2020 17:55
Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

20 минут назад
Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

28 минут назад
"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

57 минут назад
Испания осталась без футбола

Испания осталась без футбола

1 час назад
На МКАДе сгорел автобус

На МКАДе сгорел автобус

1 час назад
Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

1 час назад
Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

1 час назад
7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

1 час назад
Полмиллиона литров крови крови выплеснулось на улицы аргентинского города

Полмиллиона литров крови крови выплеснулось на улицы аргентинского города

1 час назад
Полиция изучает видео заезда на электросамокате по трассе

Полиция изучает видео заезда на электросамокате по трассе

2 часа назад
Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

2 часа назад
Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

2 часа назад
Госдума одобрила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Госдума одобрила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

2 часа назад
Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

2 часа назад
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

2 часа назад
Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

3 часа назад
2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

3 часа назад
Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

3 часа назад
Второго саратовского подростка, готовившего убийства, отпустили из-под стражи

Второго саратовского подростка, готовившего убийства, отпустили из-под стражи

3 часа назад
Ледяной воздух из Арктики принесет метель в Центральную Россию

Ледяной воздух из Арктики принесет метель в Центральную Россию

4 часа назад
Турция перенесет начало туристического сезона

Турция перенесет начало туристического сезона

4 часа назад
Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

4 часа назад
МОК: планы провести Олимпиаду в Токио не изменились

МОК: планы провести Олимпиаду в Токио не изменились

4 часа назад
ФСБ изъяла крупнейшую партию автоматов и пистолетов у подпольных оружейников

ФСБ изъяла крупнейшую партию автоматов и пистолетов у подпольных оружейников

4 часа назад
Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

4 часа назад
Минюст: дорожные штрафы в России поднимать не будут

Минюст: дорожные штрафы в России поднимать не будут

4 часа назад
Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

4 часа назад
Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

5 часов назад
Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны

Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны

5 часов назад
В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

6 часов назад
Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

7 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку