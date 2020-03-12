Итальянские футбольные команды "Ювентус" и "Интер" отправлены на карантин

В Италии на карантин отправлены футбольные команды "Ювентус" и "Интер" в связи с тем, что коронавирус нашли у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани. У него заболевание протекает в легкой форме. В настоящее время ожидаются результаты анализов других футболистов. Об этом сообщила в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Ася Емельянова.

Также она рассказала, что форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду порекомендовали отсидеться в Португалии, куда он улетел после последней игры навестить маму, перенесшую инсульт.

Журналист отметила, что эпидемия коронавируса поразила уже всю страну, включая парламент. Так, положительным оказался тест у депутата нижней палаты смешанной группы Клаудио Педраццини.

Между тем, власти страны ежедневно вводят новые правила карантина. "Правительство вбрасывает их порционно, готовит страну постепенно к тому, что это еще не все", — отметила Емельянова.

По ее словам, сегодня в Италии закрыли парикмахерские, кафе, рестораны, отели, гостиницы. "Закрыто все, без чего можно и нужно попробовать обойтись как минимум две недели. И, скорее всего, эти меры будут продлены", — подчеркнула собкор.

Пока разрешено работать только газетным киоскам, табачным лавкам, аптекам и супермаркетам. «Мы ждем следующего шага: должен встать весь общественный транспорт. Это единственный способ оставить итальянцев дома", — сказала Емельянова.

Корреспондент обратила внимание, что уже запретили прогулки. "Декрет прописывает, что даже с собакой можно гулять только под домом и очень быстро", — сказала она.

Для жителей Италии, где на сегодняшний день уже 13 тысяч зараженных коронавирусом и 800 летальных исходов, символическим стал плакат, сделанный карабинерами из Калабрии. На нем изображена медсестра, баюкающая укутанную в итальянский флаг больную страну.

По последним данным, заболевание коронавирусной инфекции затронуло 114 стран мира. Заражены 118 тысяч человек. Жертвами коронавируса стали около четырех тысяч человек.