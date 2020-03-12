ВОЗ: пандемия COVID-19 неизвестная, но вполне контролируемая

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что распространение коронавируса COVID-19 возможно сдержать.

"Это контролируемая пандемия. Мы призываем все страны придерживаться всеобъемлющего подхода, краеугольный камень которого — сдерживание", — заявили в организации, передает "Интерфакс".

По мнению специалистов ВОЗ, сейчас нужно вырабатывать методы по предотвращению распространения коронавируса, так как в целом эта ситуация новая для всего мира, и у всех стран есть опыт, которым они могут поделиться.

Вместе с тем, в организации подчеркнули, что те страны, которые откажутся от принятия мер по охране здоровья граждан в будущем могут столкнуться с более масштабной проблемой.

По последним данным ВОЗ, во всем мире число заболевших коронавирусом COVID-19 превысило 118 тысяч человек, более 4,2 тысячи скончались.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что принятые правительством меры свели к минимуму угрозу распространения коронавируса в России.