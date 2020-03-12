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Коронавирус 20 минут назад

12 марта 202015:15

Сотрудник McLaren заразился коронавирусом. Команда снялась с Гран-при Австралии

time24.news

Команда "Формулы-1" McLaren снялась с первого этапа гонки Гран-при Австралии. У одного из членов команды выявлен вирус COVID-19.

Один из членов команды почувствовал себя плохо. Тест на коронавирус оказался положительным. Заболевший был госпитализирован в одну из австралийских клиник. Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун и руководитель команды Андреас Зайдл, руководитель команды уведомили руководство "Формулы-1" о случившемся. McLaren сгнялся с первого этапа.

Гран-при Австралии должен начаться в пятницу. Но проведение этапа находится под угрозой срыва из-за коронавирусной инфекции.

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