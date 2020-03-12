Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

Сейчас
ВОЗ: пандемия COVID-19 вполне контролируемая
Картина дня
-
Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну
- Депутат Катасонов манкировал карантином
- Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
- Путин назвал Ходорковского жуликом
- Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить
Самое читаемое
-
"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу
- Волка размером с человека застрелили близ башкирского села
- Таиланд все-таки пустит россиян без визы
- В мордовской колонии пожизненно заключенный убил последнего секс-маньяка СССР
- Покупатель разбил молотком 11 телевизоров на глазах сотрудников гипермаркета
- Наследство "беременной от Киркорова": в деле появилась взрослая внебрачная дочь
Телеканал "Россия"
-
Состоится благотворительный показ фильма "Зулейха открывает глаза"
- "Разденусь за деньги!": сломанные судьбы интернет-моделей
- "Невеста комдива": премьера весны с Максимом Авериным в главной роли
- Мария Аронова отмечает день рождения
- Елена Степаненко в большом юмористическом концерте "Ирония весны"
Вести.Экономика
-
Цены на нефть резко выросли
- Банк России ослабит требования по кредитам для ряда компаний, пострадавших от коронавируса
- Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже
- Мосбиржа открылась обвалом котировок
- За сутки члены ОПЕК потеряли $500 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны
- Самые подделываемые модели и бренды смартфонов — список
- "Алиса" научилась читать интернет вслух
- Доля небезопасной медицинской электроники резко выросла
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру
Авто.Вести.Ru
-
Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем
- Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены
- Российский авторынок вышел на четвертое место в Европе
- Вот как будет выглядеть новая Hyundai Elantra (видео)
- Представлены обновленные фургоны и минивэн Mercedes-Benz Vito
Вести в 20.00
-
Коронавирус отрезал Италию от мира
- Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ
- Вайнштейн заявил в суде, что его жизнь превратилась в ад
Вести-Москва
-
Полиция изучает видео опасного заезда с ребенком на электросамокате
- Мособлдума запретила продажу снюсов несовершеннолетним
- На западе Москвы вдоль берегов Сетуни течет кипяток
- Сложнейшую операцию провели годовалому пациенту в Морозовской больнице
- "Аптекарский огород" на три недели продлил "Репетицию весны"
Вести.Регионы
-
Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
- В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями
- В Башкортостане выдали первую сельскую ипотеку
- В Новосибирске задержан экс-начальник управления мэрии
- Серийный насильник из Костромы получил 10 лет строгого режима
Вести.Наука
-
Найдена планета с дождями из расплавленного железа
- Второй в мире пациент полностью излечился от ВИЧ
- Во времена динозавров в году было 372 дня
- Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений
- Коронавирус может передаваться от людей к собакам
Телеканал "Культура"
-
В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля "Дух огня"
- В возрасте 90 лет скончался легендарный Макс фон Сюдов
- Художник Покрас Лампас дебютирует в Мариинском театре
- Фестиваль индийского кино в Москве
Москва 24
-
Экперты назвали товары, которые подорожают после падения рубля
- Семья мальчика, попросившего Путина вернуть его к родным, сможет забирать его на выходные
- Москвичам напомнили о длинных выходных и сокращенных рабочих днях
- Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
- Коронавирус может стать хроническим заболеванием