Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

Курс доллара США на Московской бирже достиг к середине дня 12 марта отметки 75 руб. впервые с 29 февраля 2016 г. на фоне новой волны распродаж на мировых фондовых рынках.

Евро подорожал на 2,105 руб. до 84,26 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 2,07 руб. до 79,17 руб.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 292,36 коп. до 83,9094 руб. Стоимость последней сделки составила 84,4275 руб., в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 83,00-84,73 руб. Всего на ЕТС заключено 5209 сделок на 19 млрд 929,406 млн руб.

Официальный курс доллара США к рублю, объявленный Банком России с 13 марта, составляет 74,0274 руб. за $1, официальный курс евро — 83,6584 руб. за 1 евро.

Между тем мировые цены на нефть продолжают падать в четверг. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась до $33,23 за баррель, что на $2,56 (- 7,15%) ниже цены в среду.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть WTI упала на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,13 (- 6,46%) до $30,85 за баррель.

ОПЕК 12 марта понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 г. на 920 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 60 тыс. б/с.