ДТП в Миассе: при столкновении легковушки с автобусом погибла девушка

ДТП в Миассе: при столкновении легковушки и автобуса погибла девушка. Смертельная авария произошла сегодня около двенадцати часов ночи, передает ГТРК "Южный Урал".

Пассажирский автобус двигался по улице, когда прямо на него по встречной полосе выехала "Лада Приора". За рулем была 22-летняя девушка. В результате столкновения пассажирка "Лады", тоже 22 лет, погибла. Водитель автомобиля получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Предварительное следствие показало, что она не смогла справиться с управлением, нарушила скорость и вылетела на встречку.

Как уточнили в ГИБДД, водитель "КАВЗа" не получил травм. К счастью, автобус ехал пустым. Что касается предполагаемой виновницы, ее стаж вождения — 4 года. За это время ее один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД.