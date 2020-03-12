Доступные новинки Xiaomi представлены официально

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi представил смартфоны, задуманные как главные бестселлеры как минимум первой половины 2020-го года - Note 9 Pro и Note 9 Pro Max. Устройства по традиции для бренда сочетают доступную цену и впечатляющие характеристики.

По большому счету телефоны одинаковые: у них тот же LCD-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, тот же процессор Qualcomm Snapdragon 720G, выпускаемый по прогрессивному 8-нанометровому технологическому процессу, и аккумулятор на 5020 мА*ч.

Значимых отличий два. Во-первых, у базовой модели разрешение основного фотомодуля составляет 48 мегапикселей, а у старшей - 64. Остальные три датчика у смартфонов одинаковые: 8-мегапиксельный сверхширокоугольник, 5-МП микрообъектив и 2-МП датчик глубины кадра. Второе отличие - мощность быстрой зарядки. У Remi Note 9 Pro она ограничена 18 ваттами, а у Note 9 Pro Max достигает 33 ватт.

Аппараты разблокируются дактилоскопическим датчиком, размещенным на боковой панели, а корпус защищен с обеих сторон стеклом Gorilla Glass 5. Предусмотрена и защита от брызг (но не от погружения в воду). Фронтальные камеры врезаны в экран посередине у верхнего края и имеют разрешение 32 МП.

Продажи новинок начнутся в Индии в середине марта. Note 9 Pro с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценили в 12 999 рупий (примерно 13 180 рублей по текущему курсу), версия с 6/128 ГБ обойдется в 15 999 рупий. Redmi Pro Max в версиях 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ обойдется в 14 999, 16 999 и 18 999 рупий, соответственно.