Полиция Новосибирска ищет свидетелей стрельбы на улице. О ЧП на перекрестке улиц Степная и Серафимовича сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на подписчика группы "АСТ-54" "ВКонтакте".

Как стало известно, сегодня днем из машины "Тойота Корона" были произведены выстрелы по пешеходу, который шел по улице. Как рассказал подписчик, мужчина, видимо, пострадал — на его лице были видны следы крови.

ЧП прокомментировали в пресс-службе областного УМВД. В полицию действительно поступила информация о произошедшей стрельбе. На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции. Детали выясняются, других подробностей правоохранительные органы не сообщают. Пока нет информации об обращении в больницу пострадавшего. Всех, кто стал свидетелем стрельбы, полиция просит обращаться в 7-е отделение "Ленинский" по городу Новосибирску.