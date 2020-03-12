Детский сад Костромы заплатит штраф за няню-грубиянку

Прокуратура завершила проверку по факту оскорбления воспитанников детсада няней. Напомним, скандал произошел в дошкольном учреждении Костромы в конце января. В сети появилось видео, которое сняла одна из мам. На нем младший воспитатель кричит и обзывает детей, оправдывая при этом свое поведение плохим настроением.

Как сообщили ГТРК "Кострома" представители прокуратуры, проверка показала, что в образовательном учреждении не были созданы должные условия для полноценного развития личности, формирования положительного отношения к миру и эмоционального благополучия детей.

В итоге прокурор принял решение о возбуждении административного дела. По решению суда детский сад обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Напомним, перед этим выговор получила сама виновница инцидента и заведующая.