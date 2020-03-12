Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых, заявил глава НБУ Яков Смолий. Прогноз по учетной ставке остается в силе, НБУ ожидает снижения ставки до 7% к концу года.

НБУ продолжит внимательно следить за распространением коронавируса в мире и на Украине, влиянием пандемии на мировую и украинскую экономику, отметил Смолий и не исключил, что НБУ ускорит смягчение монетарной политики при благоприятных условиях, сообщает ТАСС.

Пока распространение коронавируса в мире оказало "ограниченное и нейтральное влияние" на экономику Украины, подчеркнул Смолий.

Учетная ставка НБУ составляла с марта по август 2015 г. 30% (максимальное значение), с августа 2013 г. по апрель 2014 г. — 6,5% (минимальное значение). В 2017 г. ставка выросла с 12,5% до 18%, затем НБУ начал снижать ставку.

Между тем Банк Англии неожиданно снизил ставку 11 марта на 0,5% до 0,25%.

Банк России 20 марта примет решение по ключевой ставке.