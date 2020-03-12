В Москве ожидается сильный ветер

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, который ожидается в столице вечером 12 марта. Горожанам рекомендовали держаться подальше от шатких конструкций, не прятаться и не парковать автомобили под деревьями.

"До 21:00 12 марта на территории Москвы ожидается западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду", – сообщили в МЧС.

Сильный ветер ожидается и в пятницу, 13 марта. Его скорость будет составлять от 19 до 24 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра метеорологи объявили в столице "желтый" уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, из-за арктического циклона в Центральной России возможна метель. В столичном регионе температура воздуха понизится до минусовых значений.