В городе обезьян передрались сотни голодных макак-крабоедов

В Таиланде передрались сотни макак-крабоедов, группировки которых враждуют из-за объедков. Таксист снял впечатляющие кадры массовой потасовки обезьян и заинтересовал ими местную прессу.

Журналисты издания Thaipbs.or.th приехали в Лопбури, часто именуемый в туристических брошюрах городом обезьян, и узнали причины столь масштабного конфликта между четверорукими.

Выяснилось, что макаки-крабоеды, населяющие город, делятся на несколько группировок, основным занятием которых является попрошайничество, воровство и походы на местные свалки, причем территория Лопбури четко поделеня между стаями. Подкармливают животных и местные жители, привозящие объедки в определенное время.

В последнее время из-за уменьшившегося потока туристов стало меньше поступать остатков еды, собираемых в кафе, столовых и ресторанах. Обезьяны стали голодать, что и послужило причиной конфликта между макаками.